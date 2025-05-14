"بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا".. حجّار: للمباشرة بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكلٍ سريع!

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كتب وزير الشؤون الاحتماعية السابق هيكتور حجار عبر منصة إكس:

"بعد قرار الإدارة الأميركية الأخير برفع العقوبات عن سوريا، والذي سبقه تغيير النظام والحضور الكثيف للمنظمات الدوليّة، وخاصة ال UNHCR، لم يعد هناك من مبرّر للبطىء المُريب الذي يتمّ التعاطي فيه مع هذا الملفّ.

فأصبح لزاماً على الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة والمجتمع الدولي التنسيق الجدّي لتطبيق خطّة عمليّة وواقعيّة مرتبطة بجدولٍ زمنيٍ واضح للمباشرة بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكلٍ سريع، هم الذين تحوّلوا بغالبيتهم إلى نازحين اقتصاديين أو طامحين بالهجرة إلى أوروبا. وكلّ ما هو عكس ذلك، ما هو إلا تواطؤ على لبنان وازدهاره ووجوده بصيغته الحاليّة."