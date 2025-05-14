معركة زحلة... تنافس سياسي و "كوكتيل" حزبي وعائلي

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ابتسام شديد -

كعادتها في كل استحقاق، لا تشبه المعركة الانتخابية في زحلة، سواء كانت نيابية او بلدية واختيارية، اي مدينة ومنطقة أخرى في اي محافظة. فزحلة لها حيثية خاصة، وفيها زعامات وأحزاب وقوى نيابية وسياسية لها ثقل انتخابي وحضور، وهذا ما عقد مفاوضات تشكيل اللوائح بسبب التنافس بين القوى الراعية للوائح والمرشحين. وقد أتى مشهد فرط التحالف بين حزب "القوات اللبنانية" ورئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، ليسيطر على المشهد ويضيف أزمة إضافية الى أزمات الانتخابات البلدية والاختيارية في المدينة، على الرغم من ان الافتراق بين سكاف و "القوات" كان متوقعا من بداية التحالف، بسبب انعدام الكيمياء الانتخابية بين الطرفين، وفشلهما في التنسيق وتسويق مرشحيهما، فرئيسة "الكتلة الشعبية" في خط سياسي مختلف تماما عن الأحزاب، وهي كانت ترفع في معاركها شعار زحلة "مقبرة الأحزاب".

ولأن طبيعة المعركة الزحلية المعقدة ستفرض حصول غدر انتخابي والغاء وتشطيب بين الطرفين، كما تقول مصادر زحلية ، فهذا الأمر ادى الى فرط التحالف، واضطرار سكاف الى البحث عن حليف قوي، لضمان وصول نصف اللائحة بمواجهة اللائحتين المنجزتين. وعليه تقول المصادر ان الأنظار تتجه اليوم الى اللائحة التي ستضم تحالف سكاف و "التيار الوطني الحر"، وستعلن قريبا بعدما أجبر الاثنان على هذا الخيار.

وعليه، فان المشهد الانتخابي في زحلة يبدو مستقرا على المشهدية الاتية:

- أولا لائحة "زحلة بالقلب" المدعومة من "القوات".

- لائحة "رؤيا وقرار" المدعومة من "الكتائب" و"الأحرار" والنائب ميشال الضاهر، بانتظار اعلان التحالف ببن "الوطني الحر" وسكاف ضمن لائحة ثالثة، بعدما ثبت بالوقائع والأرقام ان لا قدرة للطرفين لتشكيل لائحة انفراديا.

لهذا السبب تسير الأمور في زحلة الى معركة قاسية وحادة بين ثلاث لوائح قوية، سوف تتطاحن يوم الانتخاب بشكل لم تشهده الانتخابات من قبل .

تغيير كبير طرأ على مجرى اللعبة الانتخابية في الأيام الماضية، ويؤكد العارفون في الانتخابات على ان المشهد الانتخابي سيكون كالاتي: يوم الأحد الانتخابي سيؤدي التنافس الحاد الى اختراق في اللوائح، ووصول مرشحين أقوياء من الطرفين، على ان لذلك سلبيات ستظهر في تشكيل مجلس بلدي غير متجانس، لانه سيكون مؤلفا من "كوكتيل" من القوى السياسية، فـ "القوات" لها حضورها، وانفراط تحالف سكاف – "القوات" له تداعياته. كما ان "القوات" وضع "فيتو" على ترشيح أسعد زغيب، والنائب ميشال الضاهر يدعم لائحة، فيما "الوطني الحرّ" مقبل على التحالف مع سكاف.