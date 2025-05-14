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الإنتخابات البلدية في بيروت... وتثبيت المناصفة

14
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت الأحد المقبل، تتركّز الأنظار على المسار الذي سيتخذه هذا الاستحقاق في العاصمة، خصوصاً انّ المجلس البلدي في بيروت ينطوي على أهمية خاصة.


وأبلغت اوساط نيابية بيروتية إلى «الجمهورية»، انّ انتخابات العاصمة تواجه اختبارين: الاول، تثبيت المناصفة داخل المجلس البلدي لحماية التوازن والتعايش الوطنيين، والثاني إيصال فريق عمل متجانس يكون قادراً على الإنتاجية والإنجاز.


وأشارت الاوساط إلى «انّ تيار»المستقبل» كان يشكّل في السابق ضمان المناصفة عبر وجوده الوازن في العاصمة، الّا انّ امتناعه عن المشاركة في الانتخابات البلدية ضاعف المسؤولية على اللوائح المتنافسة، وفي طليعتها لائحة «بيروت بتجمعنا» المدعومة من طيف واسع من القوى السياسية الوازنة ولكن المتعارضة في الوقت نفسه».


وأشارت الأوساط إلى «انّ استحقاق العاصمة سيختبر مزاج البيئة السنّية في بيروت، وما إذا كانت ستُقبل على الاقتراع أم ستفتقر الى الحماسة».

الجمهورية
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