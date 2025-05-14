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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 أيار 2025

14
MAY
2025
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الأخبار: البت في التشكيلات الدبلوماسية خلال ايام
ماذا ينتظر لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا؟
ترامب في ديارنا: نريد "ثمار" الإبادة

 

 

 

 

اللواء: لبنان يحضر في القمة السعودية - الأميركية.. وترحيب برفع العقوبات عن سوريا
عون الأحد إلى الفاتيكان وسلام يتفقد المطار.. واشكالات طرابلس قيد المعالجة

 

 

 


النهار:لبنان في زيارة ترامب: السلام مع "الجيران"... طرابلس "تجرجر" الفرز وزحلة تتأهّب لمواجهة
ترامب في الرياض: "مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه"

 

 

 

 

الجمهورية: رفع العقوبات عن سوريا
ترامب: نرحب بإصلاحات سيادية لبنانية

 

 

 

البناء: ترامب يرفع العقوبات عن سورية ويلتقي الشرع بضمانة سعودية لتنفيذ الشروط | ولي العهد السعوديّ: 1 تريليون دولار للتعاون مع أميركا… والتطبيع مؤجل | اليمن يستهدف مطار بن غوريون مرتين فيقفله مؤقتاً والملايين إلى الملاجئ

 

 

 

 

الديار: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان
طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة
قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد

 

 

 

 

l'orient le jour: Depuis Riyad, Trump promet d’aider le Liban à construire un « avenir meilleur »

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الاوسط السعودية: الرياض وواشنطن تؤكدان العمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم
محمد بن سلمان أكّد أن العمل المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي وترمب يصف السعودية بـ«قلب العالم»

 

 

 


الأنباء الكويتية: مواجهة بين لائحتين في بيروت وعين مخزومي على السرايا .. ورئيس الحكومة تفقّد المطار والإجراءات الأمنية فيه
«تعثر طرابلسي» في مسيرة الدولة مع الانتخابات البلدية والاختيارية

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