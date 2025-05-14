عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 أيار 2025

الأخبار: البت في التشكيلات الدبلوماسية خلال ايام
ماذا ينتظر لبنان بعد رفع العقوبات عن سوريا؟
ترامب في ديارنا: نريد "ثمار" الإبادة
اللواء: لبنان يحضر في القمة السعودية - الأميركية.. وترحيب برفع العقوبات عن سوريا
عون الأحد إلى الفاتيكان وسلام يتفقد المطار.. واشكالات طرابلس قيد المعالجة
النهار:لبنان في زيارة ترامب: السلام مع "الجيران"... طرابلس "تجرجر" الفرز وزحلة تتأهّب لمواجهة
ترامب في الرياض: "مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه"
الجمهورية: رفع العقوبات عن سوريا
ترامب: نرحب بإصلاحات سيادية لبنانية
البناء: ترامب يرفع العقوبات عن سورية ويلتقي الشرع بضمانة سعودية لتنفيذ الشروط | ولي العهد السعوديّ: 1 تريليون دولار للتعاون مع أميركا… والتطبيع مؤجل | اليمن يستهدف مطار بن غوريون مرتين فيقفله مؤقتاً والملايين إلى الملاجئ
الديار: ترامب يرفع العقوبات عن سوريا و«يشترط» لمساعدة لبنان
طرابلس تحت الضغط: شارع غاضب وانتخابات معلّقة
قضية «المرفأ» تتحرك و«المتقاعدين» الى التصعيد
l'orient le jour: Depuis Riyad, Trump promet d’aider le Liban à construire un « avenir meilleur »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط السعودية: الرياض وواشنطن تؤكدان العمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم
محمد بن سلمان أكّد أن العمل المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي وترمب يصف السعودية بـ«قلب العالم»
الأنباء الكويتية: مواجهة بين لائحتين في بيروت وعين مخزومي على السرايا .. ورئيس الحكومة تفقّد المطار والإجراءات الأمنية فيه
«تعثر طرابلسي» في مسيرة الدولة مع الانتخابات البلدية والاختيارية