Bassil en la presentación los resultados de los Municipios del Norte: Respetamos la voluntad del pueblo y adoptamos la apertura frente a la cultura de la exclusió

Durante una rueda de prensa celebrada para anunciar los resultados de las elecciones municipales en la Gobernación del Norte, el jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló que "nos sometimos a la elección del pueblo, la respetamos y la apoyamos".

Afirmó: "Desde aquí, apoyamos las listas en las que se presentaron candidatos comprometidos, partidarios o simpatizantes del Movimiento Patriótico Libre, sin que esta victoria signifique que reduzcamos los votos del pueblo a esta lista, sino que esto significa también que estas listas no habrían triunfado sin nuestro apoyo, y por lo tanto no ganamos del pueblo, sino con él, y ganamos con él y estuvimos detrás de él en su victoria".



Bassil aclaró : "No rechazamos a nadie en ningún lugar del Líbano, tendimos la mano a todo el mundo y afirmamos nuestro deseo de apertura y cooperación", señalando que "la lógica del aislamiento y la exclusión no es nuestra lógica, y por otra parte, otros trataron de rodearnos y anularnos en cualquier lugar que estuviera disponible, excepto en los lugares donde era imposible ganar al movimiento, aunque se reunieran todos, y aquí se produjo la cooperación."



Y añadió: "En la circunscripción del norte, la expresión más destacada de esta unidad fue en Batroun, donde hubo una alianza tripartita formada por Kataeb, las fuerzas y Harb, y a pesar de que éramos los más fuertes, no tuvimos ningún problema con este consenso."

Dijo: "La amabilidad que mostramos en Batroun no fue recíproca en otros lugares del distrito de Batroun, como Tannourine, donde fuimos rechazados, lo que nos obligó a apoyar la lista "Juventud por el Desarrollo de Tannourine", y pudimos hacernos con un tercio de los votos sin batalla, lo que demuestra nuestra presencia, e hicimos el consenso en la ciudad de Batroun a pesar de que nos dimos cuenta de que se estaba librando una batalla sindical contra nosotros".

Dijo: "En cambio, no fue el caso en Bsharri porque hubo incluso el otro, que está entre ellos, hubo un rechazo hacia él, y esto es una prueba del espíritu eliminacionista de cualquiera, incluso entre ellos, y el resultado fue expresivo en Bsharri con más del 40% para el enfoque opositor."



Continuó: "Se aliaron con todo el mundo para eliminarnos e incluso llegaron a aliarse con el Partido Nacionalista en Koura, y Amioun es una ciudad expresiva en este asunto porque fuimos capaces, con amigos, de obtener el 42% a pesar de la gran alianza que se tejió, y también se tejieron alianzas en Akkar y otros para rodearnos y no lo consiguieron" señalando que "los números que expresaron nuestra presencia en todos los distritos del norte."



Batroun

Bassil explicó: En Batroun, hay 31 municipios, de los cuales 19 tuvieron éxito total o parcialmente, la unión incluye 28 municipios, y nosotros hoy, con el éxito que logramos, tenemos la mayor parte, pero estamos hoy en un frente político y dejamos el resultado para entonces, pero los indicadores parlamentarios en este distrito fueron claros. Continuó: Estamos presentes en 26 de los 31 municipios, es decir, en el 87%, y hay una victoria de las listas que apoyamos, que son 19, así que en total, los números se resumen de la siguiente manera: En Batroun, hay dos diputados y la alianza de todos los partidos, la alianza tripartita no les da dos diputados, aunque se reúnan, por lo que aconsejamos que todas las fabricaciones no sirvan de nada, y lo que haya que hacer, lo haremos para obtener los dos diputados, lo haremos."



Koura

Bassil subrayó: "Nunca hemos sido la primera fuerza en Koura, al contrario, retrocedimos en los últimos años, y estas elecciones nos permitieron movernos en muchos municipios y estar presentes en ellos y hacer consenso y memorización".

Bassil subrayó que "logramos el éxito en 22 de los 37 municipios y hay muchos municipios cuyos resultados son expresivos, como Amioun u otros. Es decir, incluso en municipios mixtos, tuvimos éxitos expresivos y mukhatres que pertenecen al Movimiento o son amigos del Movimiento. En total, estuvimos presentes en 22 municipios, es decir, cerca del 73%, y tenemos 17 mukhtares y 43 miembros municipales que ganaron."



Akkar

Bassil señaló que en la circunscripción de Akkar es conocida la fuerte presencia del Movimiento, hasta el punto de que en muchos municipios la competición era entre las dos corrientes, y nosotros las dejamos, incluidas Shadra y Andaket, cuyo color es popularmente conocido, pero las elecciones las respetamos.

Dijo: Participamos en 47 municipios en Akkar, nos ocupamos directamente de 37 municipios, muchos de ellos son musulmanes, y logramos éxitos en estos municipios, y el resultado es que en Akkar pudimos estar presentes en 32 municipios, y en 21 municipios las listas que apoyamos tuvieron éxito, y tenemos 89 miembros municipales que ganaron y 35 mukhtares, en comparación con la segunda fuerza en Akkar, hay un claro progreso de la corriente por tres veces sobre las fuerzas y otras fuerzas, especialmente las fuerzas cristianas, cuya presencia en Akkar es limitada.



Zgharta

En el distrito de Zgharta, Bassil explicó que "la principal fuerza allí es la Marada y el conflicto está abierto entre la familia Frangieh y la familia Mouawad, y en la mayoría de los pueblos estuvimos del lado de la Marada, lo que les dio apoyo para ganar la unión municipal, y al mismo tiempo ganaron dos mukhtares en el distrito de Zgharta que están con el Movimiento patriótico libre, y en total apoyamos a 8 listas que triunfaron y tenemos 17 miembros municipales y el 27% de los municipios donde luchamos."



Bsharri

Bassil señaló que "en Bsharr", la principal fuerza allí son las Fuerzas, pero nosotros lo tratamos de forma calmada y facilitamos los entendimientos, y la recomendación y participación en la que participamos, ya sea en la ciudad en Bsharri o en otros pueblos, mostró un estado de objeción al enfoque prevaleciente en Bsharri y esperamos poder contribuir a ello", subrayando que "en el tercer distrito norte tenemos 162 miembros municipales y no somos la primera fuerza popular y los primeros son las Fuerzas, pero nosotros y Marada ocupamos el segundo y tercer lugar".



Minieh-Danniyeh

Bassil también habló sobre la segunda circunscripción norte, concretamente Minieh-Danniyeh, en la que el Movimiento participó en 12 municipios y logramos presencia y éxitos en 10 de ellos, de los cuales los miembros ganadores son 20 y tenemos 6 mukhtares", señalando que “estamos contentos de haber estado presentes en dos ciudades no cristianas y haber ganado,” señalando que "el proceso en Trípoli todavía está en curso y aquí no podemos hablar de una fuerte presencia del Movimiento sino de una presencia y estuvimos presentes en dos municipios en las listas y apoyamos a 34 mukhtares, 11 de los cuales tuvieron éxito."



Bassil señaló que «en estas circunscripciones, el Movimiento pudo demostrar su presencia y trabajo en 154 municipios, de los cuales logramos 108 y ganamos 70 listas, y a nivel del Norte, tenemos 374 miembros municipales ganadores en los municipios del Norte y 101 mukhtares".