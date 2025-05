A + A -

Lors d'une conférence de presse organisée pour annoncer les résultats des élections municipales dans le gouvernorat du Nord, le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné que "nous nous sommes soumis aux choix du peuple, nous les avons respectés et nous les avons soutenus".

Il a ajouté : "A partir de là, nous avons soutenu les listes sur lesquelles se présentaient des candidats engagés, partisans ou sympathisants du Courant patriotique libre, sans que cette victoire signifie que nous réduisons les votes du peuple à cette liste, mais cela signifie aussi que ces listes n'auraient pas réussi sans notre soutien, donc nous n'avons pas gagné contre le peuple, mais avons réussi avec lui en étant derrière lui dans sa victoire.

Bassil a précisé : "Nous n'avons rejeté personne nulle part au Liban, nous avons tendu la main à tout le monde et affirmé notre désir d'ouverture et de coopération", soulignant que “la logique de l'isolement et de l'exclusion n'est pas la nôtre, par contre, d'autres ont cherché à nous contourner et à nous annuler partout où c'était possible, sauf dans les endroits où il était impossible de gagner contre le courant même s'ils se réunissaient tous, et c'est là que la coopération s'est mise en place”.

Il a ajouté : "Dans le gouvernorat du nord l'expression la plus marquante de cette unité a été à Batroun, où a eu lieu une alliance tripartite composée des Kataeb, des forces libanaises et de Harb, mais malgré le fait que nous étions les plus forts, nous n'avons pas eu de problème avec ce consensus".

Il a declaré: "L’ouverture d’esprit dont nous avons fait preuve à Batroun n'a pas été réciproque dans d'autres endroits du département de Batroun, comme à Tannourine, où nous avons été rejetés, ce qui nous a obligés à soutenir la liste "Jeunesse pour le développement de Tannourine", et nous avons pu obtenir un tiers des voix sans bataille, ce qui montre notre présence ; Nous avons fait le consensus dans la ville de Batroun même si nous nous sommes rendus compte qu'une bataille d'union était menée contre nous".

Il a déclaré : "Par contre, ce n'était pas le cas à Bsharre. Le concurrent qui est parmi eux, a reçu un rejet, preuve que l'esprit éliminatoire prédomine, même pour ceux qui sont des leurs, et le résultat a été expressif à Bsharre avec plus de 40% pour l'approche oppositionnelle".

Il a poursuivi : "Ils se sont alliés avec tout le monde pour nous éliminer et sont même allés jusqu'à s'allier avec le parti nationaliste à Koura, et Amioun est une ville expressive en la matière car nous avons pu, avec des amis, obtenir 42% malgré la grande alliance qui a été tissée, et des alliances ont également été tissées dans le Akkar et d'autres pour nous encercler et n'ont pas réussi", soulignant que "les chiffres qui ont exprimé notre présence dans toutes les circonscriptions du nord."

Batroun

Bassil explique : À Batroun, il y a 31 municipalités, dont 19 ont réussi totalement ou partiellement, l'union comprend 28 municipalités, et nous avons aujourd'hui, avec le succès que nous avons obtenu, la plus grande part, mais nous sommes aujourd'hui dans un front politique et nous laissons le résultat jusqu'à ce moment-là, mais les indicateurs parlementaires dans ce département étaient clairs. Il a poursuivi en disant : Nous sommes présents dans 26 des 31 municipalités, soit 87%, et il y a une victoire pour les listes que nous avons soutenues, qui sont 19, donc au total, les chiffres sont résumés comme suit : A Batroun, il y a deux députés et l'alliance de tous les partis, l'alliance tripartite ne leur donne pas deux députés, même s'ils se réunissent, donc nous conseillons que toutes les manigances ne servent à rien, et ce qu'il faut faire, nous le ferons pour obtenir les deux députés, nous le ferons."

Koura

Bassil a souligné : "Nous n'avons jamais été la première force a Koura, au contraire, nous avons reculé ces dernières années, et ces élections nous ont permis de nous déplacer dans de nombreuses villes et d'y être présents et de faire du consensus et de l’unanimité ".

Bassil a souligné que "nous avons réussi dans 22 des 37 municipalités dont les résultats de plusieurs municipalités sont expressifs, comme Amioun ou d'autres. Au total, nous avons été présents dans 22 municipalités, soit environ 73%, et nous avons 17 moukhtars et 43 membres municipaux qui ont reussi."

Akkar

Bassil a souligné que dans la circonscription du Akkar, la forte présence du Courant est connue, à tel point que dans de nombreuses villes, la compétition était entre les gens du courant ; Nous avons respecté leurs choix, y compris à Shadra et a Andaket, dont la couleur est populairement connue.

Nous avons participé à 47 municipalités au Akkar, nous étions directement concernés par 37 municipalités, dont plusieurs sont principalement de religion musulmane, et nous avons obtenu des succès dans ces municipalités ; Le résultat est qu'au Akkar nous avons pu être présents dans 32 municipalités, et dans 21 municipalités les listes que nous avons soutenues ont réussi. En conclusion, nous avons 89 membres municipaux qui ont gagné et 35 moukhtars, par rapport à la deuxième force au Akkar, il y a une nette progression du courant par trois fois sur les forces libanaises et les autres partis, en particulier les forces chrétiennes, dont la présence au Akkar est limitée.

Zgharta

Dans le département de Zgharta, Bassil a expliqué que "la principale force est le parti « Marada » ou le conflit fait rage entre la famille Frangieh et la famille Mouawad. Dans la plupart des villes, nous étions du côté du parti « Marada », ce qui leur a permis de remporter l'union municipale, et en même temps, deux moukhtars ont gagné dans ce département qui sont avec le Courant patriotique libre, et au total, nous avons soutenu 8 listes qui ont réussi et nous avons 17 membres municipaux et 27% des municipalités où nous nous sommes battus."

Bsharre

Bassil a souligné qu’ « à Bsharre, la principale force est celle des Forces libanaises. Notre approche était de manière calme en facilitant les accords et l’unanimite. ». Cette recommandation et la participation à travers laquelle nous avons adopte , que ce soit à Bsharri ou dans d'autres villes, ont montré une objection à l'approche dominante de Bsharre, et nous espérons que nous pouvons y contribuer", soulignant que "dans la troisième circonscription du nord, nous avons 162 membres municipaux, et nous ne sommes pas la première force populaire la première étant les Forces libanaises, mais nous et Marada venons en deuxième et troisième position".

Minieh-Danniyeh

Bassil a également parlé de la deuxième circonscription du nord, plus précisément Minieh-Danniyeh, dans laquelle le Courant a participé dans 12 municipalités et nous avons obtenu une présence et des succès dans 10 d'entre elles, dont les membres gagnants sont 20 et nous avons 6 moukhtars", soulignant que “nous sommes heureux d'avoir été présents dans deux villes non chrétiennes et d'avoir gagné”, notant que “le processus à Tripoli est toujours en cours et ici nous ne pouvons pas parler d'une forte présence du Courant mais d'une présence et nous avons été présents dans deux municipalités sur les listes et nous avons soutenu 34 moukhtars, dont 11 ont réussi”.

Bassil a souligné que "dans ces circonscriptions, le Courant a pu prouver sa présence et son travail dans 154 municipalités, dont nous avons obtenu 108 d'entre elles et remporté 70 listes, et au niveau du nord, nous avons 374 membres municipaux gagnants dans les municipalités du nord et 101 moukhtars."