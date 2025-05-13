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ترامب في السعودية: إنَّه الحدث الأبرز حول العالم اليوم…

13
MAY
2025
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ترامب في السعودية: إنَّه الحدث الأبرز حول العالم اليوم… تأكيد للعلاقات الوثيقة، واستثمارات تاريخية، وإطلالة شاملة على المشهدين الإقليمي واللبناني.


الرئيس الأميركي خصَّ ايران بوصفها أكبر قوة مدمرة في الشرق الاوسط، ملمحاً إلى أن رفضها التوصل الى اتفاق حول ملفها النووي سيضعه أمام خيار واحد هو ممارسة أقصى الضغوط. ومن البوابة الايرانية، عرَّج ترامب على ملف لبنان، قائلاً: كان بإمكان إيران التركيز على التنمية بدلاً من تدمير المنطقة، وكان بوسعنا تفادي البؤس في لبنان، مشدداً على استعداد واشنطن لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه، ولافتاً إلى ان انضمام السعودية إلى الاتفاقات الابراهيمية سيكون مهمًا لها ولدول الشرق الاوسط.

وبالعودة الى لبنان، لا يزال الاستحقاق البلدي والاختياري الشغل الشاغل للناس، ومحطتاه المقبلتان في بيروت والبقاع الاحد المقبل، وفي الجنوب السبت الذي يليه.


بالنسبة الى بيروت، السؤال واحد: هل تنجو المناصفة ومعها الميثاق الوطني من تناتش المقاعد في ظل غياب القوة السياسية الكبيرة الضامنة التي كان يوفرها تيار المستقبل؟


اما في زحلة، فالتفاوض مستمر لمحاولة التوصل لائحة تنافس اللائحة القواتية في عاصمة البقاع. واليوم اجرى تكتل لبنان القوي تقييما للمرحلتين الأولى والثانية في محافظات جبل لبنان، لبنان الشمالي وعكار. ورأى ان تطوّر قانون البلديات امر ضروري لتفعيل دورها الانمائي وتأمين استقرار المجالس البلدية. وفي سياق آخر، طالب الحكومة اللبنانية بأن تحمل الى القمة العربية التي ستعقد في بغداد، ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم والسعي الى استصدار موقف عربي مؤيّد للعودة السريعة للنازحين الى بلادهم. واستغرب التكتل البندين الواردين على جدول جلسة مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الطلاب السوريين النازحين حقوقا تؤدي إلى دمجهم بصورة مبطنة، معلنا أنه سيوجه لاحقا سؤالا إلى الحكومة بموضوع النزوح بصورة شاملة

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