"لبنان القوي" يطالب الحكومة برفع قضية النزوح إلى قمة بغداد ويستغرب طرح حقوق الدمج المبطن للطلاب السوريين

A + A -

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وفي مقدمته اقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيناقشها مجلس النواب ويصوّت عليها. وحدّد التكتل موقفه من كل اقتراح قانون.

1 - اجرى التكتل تقييماً للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات جبل لبنان، لبنان الشمالي وعكار. ورأى التكتل ان تطوّر قانون البلديات امر ضروري لتفعيل دورها الانمائي وتأمين استقرار المجالس البلدية.

2 – يطالب التكتل الحكومة اللبنانية ان تحمل الى القمة العربية التي ستعقد في بغداد ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم والسعي الى استصدار موقف عربي مؤيّد للعودة السريعة للنازحين الى بلادهم.

3 - توقف التكتل باستغراب عند البندين الواردين على جدول جلسة مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الطلاب السوريين النازحين حقوقًا تؤدي إلى دمجهم بصورة مبطنة، وسيوجّه التكتل لاحقا سؤالا إلى الحكومة بموضوع النزوح بصورة شاملة