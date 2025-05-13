توضيح من "الصحة" حول مرض التهاب السحايا!

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اوضحت وزارة الصحة العامة في بيان انه" إثر ظهور شائعات ومعلومات مغلوطة تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض التهاب السحايا وبخاصة تلك الناتجة عن جرثومة النيسيرية السحائية (Neisseria meningitidis)، ما يلي:

"1) تتضمن إجراءات الوقاية من المرض التهاب السحايا الحاد ناتج عن النيسيرية السحائية إعطاء المضادات الحيوية للمخالطين المقربين. ويتم تحديدهم في المجتمع كما يلي:

a. المخالطين ضمن افراد العائلة الذين يبيتون تحت السقف الواحد

b. التلاميذ والأساتذة ضمن الصف الواحد والباص الواحد

2) ولا تتضمن إجراءات الوقاية من المرض التهاب السحايا الحاد:

a. اقفال مدرسة او صف بسبب حالة التهاب سحايا حاد.

b. إعطاء المضادات الحيوية بطريقة عشوائية للسكان، إذ ان ذلك سيسمح بظهور مقاومة للجراثيم ضد المضادات الحيوية.

في لبنان، تم تسجيل ما يقارب 300 حالة التهاب سحايا سنويا، منها ما يقارب 10 حالات