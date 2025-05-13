هيئة بجدرفل في التيار الوطني الحر توضح تفاصيل متعلقة بالإنتخابات الإختيارية

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أصدرت هيئة بجدرفل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

كلمة شكر وتقدير للمختار نبيل الحايك على اخلاصه ووفائه والتزامه المتفاني بخدمة كافة ابناء البلدة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي وكان مثالاً حيّاً للتواضع والمحبة.

كما نتقدم بالتهنئة للمختار الجديد جهاد منصور .

ونشكر ايضاً منسق التيار الوطني الحر ايلي الحايك الذي جنّب القرية معركة اختيارية بين ابناء التيار وذلك بعدم دعم اي من المرشحين وترك حرية الاختيار للتياريين ما ادى الى نجاح المختار، وكنا نستطيع ان نحسم المعركة سلفاً بمجرد دعم مرشح على آخر او ترشيح شخص ملتزم فلا داعي لأحد إنكار اصوات التيار الذي حصل عليها ، ونحن قلنا " المدعوم من التيار" وليس " مرشح التيار".

فإقتضى التوضيح وغداً يوم آخر.