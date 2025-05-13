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منخفض جوي غدا.. انخفاض بالحرارة وامطار!

13
MAY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد جنوب البلاد فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح أحيانا، ويستقر الطقس تدريجيا خلال الليل و يتحول إلى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال  العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه البحر الأسود، يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع هطول بعض الأمطار المتفرقة حتى صباح يوم الخميس حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الجمعة بكتل هوائية حارة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم السبت فتلامس درجات الحرارة ال 34 درجة على الساحل ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26،  زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل معها الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، تنشط الرياح وتهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل بخاصة في المناطق الجنوبية، مع امكانية تساقط حبات البرد.
الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد جنوب البلاد فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح أحيانا، ويستقر الطقس تدريجيا خلال الليل و يتحول إلى قليل الغيوم.
الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
الجمعة:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ، سرعتها بين 15 و 45 كم/س، تنشط أحيانا لتصل الى 60 كم/س.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 12 الى 26 درجة.
-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب ارتفاع الرطوبة وتشكل الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

-حال البحر:   مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة
الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   5,38
-ساعة غروب الشمس:  19,32

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