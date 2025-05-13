الإنتخابات البلدية: السعودية دوراً في التوفيق بين القوى السنية في الشمال

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

الإنتخابات البلدية في الشمال وعكار: في قرى المناطق السنية فلم تشهد منافسات حادة بسبب غياب تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري ما أفقد زخم الاقتراع والحماوة الانتخابية، لا سيما أن القوى التي تحاول ملء الفراغ في الساحة السنية لم تستطع ذلك ولم يتجاوب الشارع السني والأزرق خصوصاً وفق ما تشير المصادر لـ«البناء» مع هذه القوى، ما دفع بعض القوى المتخاصمة في السابق كالنائب فيصل كرامي والنائب اللواء أشرف ريفي إلى التحالف لضمان الفوز مع نسبة أصوات مقبولة.

ووفق معلومات «البناء» فقد لعبت المملكة العربية السعودية دوراً في التوفيق بين القوى السنية في الشمال لملء الفراغ الذي خلفه غياب تيار المستقبل.