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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على النبطية لا قيمة عسكرية له والجيش الإسرائيلي يبرر عدوانه بذريعة وجود أنفاق ومنشآت عسكرية وأسلحة تابعة لحزب الله، لكن الهدف من توسيع العدوان فرض قواعد اشتباك ومعادلات عسكرية وأمنية جديدة على المقاومة ولبنان وتكريسها بقوة النار والأمر الواقع، وتوجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن حكومة نتنياهو حققت إنجازات بكسر معادلات الردع التي فرضتها المقاومة لعقود وأن حكومتهم تعمل لاستعادة الأمن في الشمال عبر إضعاف حزب الله وتوفير العودة الآمنة للمستوطنين إلى الشمال، إلى جانب الضغط العسكري والسياسي على الحكومة اللبنانية للدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله تحت تهديد الاستمرار بشن الغارات والضربات والاغتيالات في كل لبنان».



وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ تشرين الثاني، وأشارت إلى أنها أحالتها الى الجيش اللبناني.



ولفتت اليونيفيل في بيان، الى أنه يواصل أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام تابع لليونيفيل، من حوالي 50 دولة، العمل على مدار الساعة للمراقبة بشكل حيادي والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701. وتقوم اليونيفيل بتنسيق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، ويتم تنفيذ البعض منها بالتعاون معه.

غير أن مصادر ميدانية تشير لـ«البناء» الى أن القوات الدولية تسير دوريات في بعض الأحياء الداخلية لقرى معينة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة ما أثار امتعاض الأهالي ما يستوجب من قيادة اليونفيل تفعيل التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني وفق ما ينص القرار 1701 حرصاً على عمل اليونفيل وسلامة الأهالي والعلاقة مع أهالي الجنوب.