عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 أيار 2025

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الأخبار: محاصرة المقاومة تهدد الإستقرار

ترامب- نتنياهو: شد حبال معلن

النهار: الحكومة والقوى السياسية تتجنّد لاستحقاق العاصمة "اليونيفيل" سلّمت الجيش أكثر من 225 مخبأ للسلاح



اللواء: تعيينات في مجلس الإنماء غداً.. والتشكيلات الدبلوماسية على نار حامية مع المداورة

الكويت ترفع التمثيل الدبلوماسي وعون إلى مصر.. وسلام لمواجهة حازمة للرشوة والرصاص الطائش

البناء: ترامب يبدأ زيارة المنطقة مع «صفر مشاكل» بعد التطبيع مع إيران واليمن وحماس | نتنياهو يتفادى التصادم مع ترامب لكنه لا يخفي الشعور بالاهانة مع صفقة عيدان | قاسم: نحن أقوياء ولن ينال الاحتلال من المقاومة بالسياسة ما عجز عنه في الحرب



الجمهورية: المؤسسات المالية تنتظر خطة الحكومة

ترامب يبيع "حل الدولتين" بمئات المليارات



الديار: من صناديق الشمال الى طاولة ترامب... هل يعبر لبنان زمن الغياب؟

تحديات الشمال امنية ولا انقلاب سياسي «والعين» على بيروت

قاسم: نتجه نحو الاستقرار ونحن شركاء للعهد... ولن نستسلم

l'orient le jour: Entre Moawad et Frangié, la guerre du leadership zghortiote bat son plein

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الاوسط السعودية: زيارة «تاريخية» لترمب... وقمة خليجية أميركية في الرياض

واشنطن تعدها فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة

الأنباء الكويتية: ملف الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي «يراوح مكانه»

المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية كرّست المعسكرات السياسية الداخلية