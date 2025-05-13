عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 أيار 2025

الأخبار: محاصرة المقاومة تهدد الإستقرار
ترامب- نتنياهو: شد حبال معلن
النهار: الحكومة والقوى السياسية تتجنّد لاستحقاق العاصمة "اليونيفيل" سلّمت الجيش أكثر من 225 مخبأ للسلاح
اللواء: تعيينات في مجلس الإنماء غداً.. والتشكيلات الدبلوماسية على نار حامية مع المداورة
الكويت ترفع التمثيل الدبلوماسي وعون إلى مصر.. وسلام لمواجهة حازمة للرشوة والرصاص الطائش
البناء: ترامب يبدأ زيارة المنطقة مع «صفر مشاكل» بعد التطبيع مع إيران واليمن وحماس | نتنياهو يتفادى التصادم مع ترامب لكنه لا يخفي الشعور بالاهانة مع صفقة عيدان | قاسم: نحن أقوياء ولن ينال الاحتلال من المقاومة بالسياسة ما عجز عنه في الحرب
الجمهورية: المؤسسات المالية تنتظر خطة الحكومة
ترامب يبيع "حل الدولتين" بمئات المليارات
الديار: من صناديق الشمال الى طاولة ترامب... هل يعبر لبنان زمن الغياب؟
تحديات الشمال امنية ولا انقلاب سياسي «والعين» على بيروت
قاسم: نتجه نحو الاستقرار ونحن شركاء للعهد... ولن نستسلم
l'orient le jour: Entre Moawad et Frangié, la guerre du leadership zghortiote bat son plein
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط السعودية: زيارة «تاريخية» لترمب... وقمة خليجية أميركية في الرياض
واشنطن تعدها فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة
الأنباء الكويتية: ملف الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي «يراوح مكانه»
المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية كرّست المعسكرات السياسية الداخلية