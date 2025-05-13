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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 أيار 2025

13
MAY
2025
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الأخبار: محاصرة المقاومة تهدد الإستقرار
ترامب- نتنياهو: شد حبال معلن

 

 

 

 

النهار: الحكومة والقوى السياسية تتجنّد لاستحقاق العاصمة "اليونيفيل" سلّمت الجيش أكثر من 225 مخبأ للسلاح

 

 

 

 


اللواء: تعيينات في مجلس الإنماء غداً.. والتشكيلات الدبلوماسية على نار حامية مع المداورة
الكويت ترفع التمثيل الدبلوماسي وعون إلى مصر.. وسلام لمواجهة حازمة للرشوة والرصاص الطائش

 

 

 

 

البناء: ترامب يبدأ زيارة المنطقة مع «صفر مشاكل» بعد التطبيع مع إيران واليمن وحماس | نتنياهو يتفادى التصادم مع ترامب لكنه لا يخفي الشعور بالاهانة مع صفقة عيدان | قاسم: نحن أقوياء ولن ينال الاحتلال من المقاومة بالسياسة ما عجز عنه في الحرب

 

 

 


الجمهورية: المؤسسات المالية تنتظر خطة الحكومة
ترامب يبيع "حل الدولتين" بمئات المليارات

 

 

 


الديار: من صناديق الشمال الى طاولة ترامب... هل يعبر لبنان زمن الغياب؟
تحديات الشمال امنية ولا انقلاب سياسي «والعين» على بيروت
قاسم: نتجه نحو الاستقرار ونحن شركاء للعهد... ولن نستسلم

 

 

 

 

l'orient le jour: Entre Moawad et Frangié, la guerre du leadership zghortiote bat son plein

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الاوسط السعودية: زيارة «تاريخية» لترمب... وقمة خليجية أميركية في الرياض
واشنطن تعدها فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة

 

 

 

الأنباء الكويتية: ملف الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي «يراوح مكانه»
المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية كرّست المعسكرات السياسية الداخلية

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