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تعيينات في مجلس الإنماء... والتشكيلات الدبلوماسية على نار حامية

13
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على صعيد العودة الى التعيينات، كشف مصدر دبلوماسي ان التشكيلات الدبلوماسية على نار حامية، وتشمل مناقلات شاملة بين اعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعنيين من خارج الملاك.


ومن المنتظر ان تشهد بعض السفارات مداورة في تسمية السفراء..

 

وطبقاً لما اوردته «اللواء» فان ملف التعيينات تم إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا الاربعاء في القصر الجمهوري، انما ورد تحت مسمى تعيينات مختلفة.

 

وعلمت اللواء ان هذا مرده الى مواصلة العمل لإخراج التعيينات الأساسية من الحكومة وفهم ان تعيينات مجلس الإنماء والأعمار هي الأبرز، ومن المستبعد ان تمر تعيينات اخرى إلا اذا تم انجاز بعض التفاصيل.

 

ولفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي عكف على التحضير لهذا الملف وهو يواصل ذلك قبيل انعقاد الجلسة.

اللواء
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