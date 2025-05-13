«القوات» تفوز في الكورة بأصوات القوميين

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الأخبار: رلى إبراهيم-

الأهم من نتائج القرى والبلدات في قضاء الكورة هو الفوز باتحاد البلديات. وكما في الأقضية الأخرى، تركّز الأحزاب على الفوز بالبلديات الأعضاء في الاتحاد لتجيير صوتها في المعركة الكبيرة، وبالتالي، دارت المواجهة في الكورة حول هوية الاتحاد.

في هذه الانتخابات، لم يتغير الجو الماروني العام في الكورة الموالي بأغلبيته لـ«القوات»، في حين تنشط بقية الأحزاب على المقلب الأرثوذكسي.

أما الناخبون السنّة الذين كانوا يميلون نحو القوات، فباتت غالبيتهم لا تستحب التحالف معها.

غير أن هذا التبدّل في المزاج السني، رافقه انقسام حادّ في البيئة القومية، استغلّته القوات للتحالف مع النائب السابق القومي سليم سعادة.

وهكذا حُسمت معركة أميون لصالح سعادة والقوات، برئاسة رئيس البلدية مالك فارس القريب من الحزب القومي.

وفي كفرحزير، فاز رئيس البلدية المقرّب من القوات فوزي معلوف بالتحالف مع سعادة نفسه. وتؤكد المصادر أنه كان يمكن حسم أميون وكفرحزير لمصلحة التحالف المضاد لو لم يتدخل سعادة لمصلحة القوات.

في حين أدّت وفاة النائب السابق فريد مكاري وانكفاء نجله إضافة إلى وفاة النائب السابق نقولا غصن، إلى توسّع زعامة القوات وأكل كل جمهور 14 آذار، وسط ضعف كتائبي.

ففي كفرعقا، فاز تحالف القوات والكتائب بالمقاعد كاملة، في حين أتت نتيجة أنفه بـ11 عضواً لمصلحة القوات مقابل 4 لآل مكاري وبقية الحلفاء، علماً أن اللائحة أُنجزت قبل يومين فقط، بسبب «غدر» القوات بعائلة مكاري وانقلابها على الاتفاق معها.

كذلك، فازت القوات وحلفاؤها ببلدات أساسية كعين عكرين ورشدبين والمجدل وبشمزين (بالتزكية) وبصرما والنخلة وزكرون.

في المقابل حسّن المحور المقابل وضعه في الانتخابات الأخيرة عبر إرساء توافق بين غالبية الأحزاب، مستفيداً من تبدّل المزاج السني للفوز في بعض القرى التي يحسم فيها الصوت السني المعركة.

وفاز التحالف المؤلّف من الحزب القومي (فرع ربيع بنات) والتيار وعبد المسيح والشيوعي والمردة (في بلدة أو بلدتين، إذ فضّل الحزب عدم التدخل في المعركة أو التدخل ضد التحالف في بعضها) بكل بلدات القويطع باستثناء المجدل، وهي: بتعبورة (بالتزكية)، كفتون، اجدعبرين، كفرحاتا، بدنايل، كفريا إلى جانب بلدات أخرى كديربعشتار وفلحات وعفصديق وبطرام وبدبا وعابا وراسمسقا وبتوراتيج وغيرها. في المحصّلة، يُفترض على الراغب في الفوز بالاتحاد تأمين أصوات 18 بلدية من أصل 35 بلدية، وحتى الساعة لم تتضح الصورة بعد.

ففي حين تؤكد القوات حظوظها الكبيرة في الفوز، يقول الفريق الآخر إنه ضامن لنحو 20 بلدية أو 21 إذا ما انتخبت أميون معه، إذ إن رئيس البلدية القومي لا يمكن أن ينتخب القوات رغم تحالفه معها، كما أنه قد يكون هو مرشحاً بنفسه لرئاسة الاتحاد. غير أن التخوف، وفقاً للمصادر، هو من حصول مزيد من الانقسامات الداخلية والانشقاقات بما يؤدّي إلى تشتت الأصوات لمصلحة القوات.