living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

40% من البشراويين قالوا لا لمعراب

13
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: مرّ الوقت ثقيلاً على قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد إقفال صناديق الاقتراع في مدينة بشري أول أمس، إذ بقيت أعصابه مشدودة حتى الثامنة والنصف مساء، نظراً إلى حماوة المعركة وتقارب النتائج بين اللائحتين المتنافستين. لذلك، لم يتردّد «الحكيم» في النزول إلى الرقص والدبكة عندما تبيّن فوز اللائحة المدعومة من حزبه على اللائحة المدعومة من الإعلامي رياض طوق.

 

وإذا كان الفوز متوقّعاً فإن القلق كان مبرّراً، خصوصاً بعدما تبيّن هزال انتصار «الزعيم» في معقله، وهو ما يبدو أن «القوات» كانت تتوقّعه أمام لائحة سقفها أعلى من سقف «القوات» نفسها.

 

ولهذا السبب، حضر جعجع قبل 3 أيام إلى بشري ليتواصل مباشرة مع المقترعين ويستنهض الشارع البشراني في ما أراده استفتاءً شعبياً له، بينما لعب مسؤولوه والنائبة ستريدا جعجع على وتر نوايا «الآخرين» بإسقاط «الحكيم» في بلدته وضرورة منع ذلك مهما كلّف الأمر. وهو ما يناقض كلامها للإعلام حول عدم إدلاء جعجع بصوته «لأنه يعتبر كلّ الأهالي في بشرّي أبناءه».

 

وفيما شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على «حيادية السلطة التنفيذية وعلى تأمين نزاهة العملية الانتخابية»، لم يكن حضور وزير الصناعة القواتي جو عيسى الخوري إلى بشري قبل يوم من الانتخابات لضمان النزاهة والحياد، وإنما كحزبيّ ملتزم أمضى النهار «مندوباً متجوّلاً» بين ماكينة القوات الانتخابية ومراكز الاقتراع للحثّ على انتخاب لائحتهم.

 

وقد يحتاج الأمر إلى إيضاح من رئيس الحكومة حول توجّهات حكومته والوزراء الموجودين فيها، والذين يمكن لكل منهم التمثّل بعيسى الخوري والحشد في بلدته لمصلحة الحزب الذي يعبّر عنه.

 

على أيّ حال، ورغم كل التجييش القواتي، كادت مواجهة بشري أن تنتهي بخسارة مدوّية. فالفارق بين آخر الرابحين في لائحة القوات، مارلين كيروز (2920 صوتاً)، وأول الخاسرين في اللائحة المنافسة، يوسف طوق (2349 صوتاً)، بلغ 571 صوتاً، ما جعل فوز القوات هزيلاً جداً، علماً أن ستريدا جعجع ركّزت في الأيام الماضية على مقارعة خصومها بالتخوين والادّعاء بأنهم ينتمون إلى «محور الممانعة»، رغم أن المرشحين فيها هم من الناشطين في القوات أو ممن كانوا يدورون في فلكها حتى الأمس القريب.

 

وفي معرض احتسابها بشري ملكاً خاصاً، اعتبرت أن مجرد الترشح في وجه «القوات» يعني تحوير المعركة سياسياً، ملغية حق المواطنين في الترشح على أي لائحة في إطار تنافس تنموي تختلط فيه العوامل السياسية بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والنسيج العائلي. ويبدو أن هذا الادّعاء بالذات كان لمصلحة لائحة طوق، وهو ناشط سياسي لا ينتمي إلى عائلة إقطاعية ولا يلقى دعماً حزبياً بل يحاول مع مجموعة من الشباب ممن يتّبعون الخط السياسي نفسه للقوات، الإثبات بأن مدينة بشري ليست حكراً على أحد.

 

وربما من المفهوم إزاء ذلك أن يقرع الخطر أبواب «القوات»، وأن تُقرع الأجراس للحشد، فـ«الإقطاع» في بشري وباقي الأقضية لم يعد عنواناً يستقطب الجمهور ويطعمه خبزاً أو يشبع الجيل الجديد الراغب بكسر المحظورات. والدليل أن أكثر من 40% من أهالي مدينة بشري صوّتوا ضد القوات في بيت رئيس الحزب سمير جعجع والنائبة ستريدا طوق جعجع.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout