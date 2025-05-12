وزيرا الداخلية والعدل في سرايا طرابلس والحجار وعد باصدار نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس الليلة

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على اثر الاعتصام الذي نفذه عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس مساء اليوم احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عملية الفرز، توجه وزيرا الداخلية احمد الحجار والعدل عادل نصار الى سرايا طرابلس، و التقيا لجان القيد.

و أدلى وزير الداخلية بتصريح طالب فيه اهالي طرابلس ب"التحلي بالصبر" ، واعدا بان" تصدر النتائج الليلة"، وقال: اذا كان هناك من موظف قد ارتكب خطأ ما فسيتم محاسبته".

واذ شدد على" نزاهة الانتخابات"، اكد ان" لا تلاعب بالمغلفات، وقد تم الاخذ بها كما صدرت من مراكز الاقتراع ".

بدوره شدد وزير العدل على" شفافية العملية الانتخابية"، شاكرا وزارة الداخلية على" الجهد التي بذلته لانجاح الانتخابات ".