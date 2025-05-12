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قاسم: المقاومة كانت رادعة للعدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية ونريد سوريا موحدة لجميع أبنائها

12
MAY
2025
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 أشار الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، لمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لرحيل القيادي مصطفى بدر الدين، الى ان "المقاومة كانت رادعة للعدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية ووضعت حداً لمخططات القضم الإسرائيلية للبنان، لذلك المقاومة منعت إسرائيل من فرض اتفاقات مذلة على لبنان وتحقيق ما تريد منه وتنفيذ مخططاته".

وقال "سنبقى واقفين على أرجلنا وسييأس العدو من وقفتنا وصمودنا".

ولفت الى ان "اسرائيل حاولت قضم فلسطين ولم تكن تتراجع في اي موقع من المواقع الا بالمقاومة وكانت تهدف الى ان تزداد من قضم الاراضي لتصل الى التوسع الكامل والشامل".

اضاف: "لن يتمكن نتانياهو من سلب الشعب الفلسطيني المعطاء حقوقه فهو قدم كل ما يمكن التضحية به ليبقى عزيزاً، واتفاق 17 أيار 1983 أُسقط يومها وأنهي مخطط القضم الإسرائيلي في لبنان".

وعن سوريا قال: " نريد سوريا موحدة لجميع أبنائها من دون الاعتداء على الأقليات ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية عليها".

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