living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار الوطني الحر… حيث تصمد الشعوب لا تسقط الأحزاب (بسام صراف)

12
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من الشمال إلى عكار، في انتخابات بلدية واختيارية حملت الكثير من الرمزية لعام 2025، وقف اللبنانيون أمام صناديق الاقتراع لا ليختاروا مجالس بلدية فقط، بل ليعبّروا عن خيارات سياسية دفينة، وعن مواقف صريحة من واقعهم ومن القوى التي تمثّلهم.

ففي الشمال، وعكار تحديدًا، حيث تمرّدت الجغرافيا على الوعود وتآمرت السياسة على الحقيقة، جرت معركة انتخابية كشفت ما هو أعمق من الأرقام وما هو أثقل من المقاعد: كشفت معدن جمهور التيار الوطني الحر.

فبعد سنوات من الحملات المركزة، الشيطنة المنظمة، الحصار المالي والسياسي والإعلامي، راهن كثيرون على أن هذا التيار قد تفكّك، وأن جمهوره تسرّب أو تبخّر، وأن ساعته قد دقّت. ولكن النتائج جاءت صارخة: التيار الوطني الحر ما زال هنا، وجمهوره ما زال في الخنادق، لا تهزّه العواصف ولا تُخيفه المؤامرات.

النتائج أكدت ما يعرفه العارفون ويخشاه الخصوم: أن جمهور التيار صلب، متجذّر، عنيد، لا يتأثر بالحملات، ولا ينكسر تحت وطأة الترهيب الممنهج. ففي البترون، المعركة لم تكن بلدية فقط، بل وجودية. وهناك، حيث وُلد التيار، أثبت أنه لا يموت. كبّا، سلعاتا، إجدبرا، جران، ومدينة البترون نفسها، شكّلت ساحات انتصار جديدة للتيار، رغم كل ما جرى ويجري.

في الكورة، وعلى الرغم من حجم التحالفات العائلية والضغط السياسي والإعلامي، تمكّن التيار من تثبيت حضوره، لا بشعارات فضفاضة، بل بعمل ميداني، وناس صادقين، ومخاتير اختارهم الشارع كرموز ثقة.

زغرتا أعادت التأكيد أن التيار يعرف متى يقاتل، ومتى يتحالف. وبشراكة واقعية مع “المردة”، دخل في معادلة توازن لا انكسار فيها، عنوانها احترام الواقع الانتخابي والتقدّم خطوة خطوة في بيئة صعبة.

وفي بشري، حيث السياسة تجري في العصب، كان اختراق التيار إنجازًا بحد ذاته، أكد أن المشروع لا يزال حياً، وأن الناس، حتى في أقسى البيئات، قادرة أن تستمع حين يكون الخطاب حقيقيًا.

أما عكار، المفاجأة الصاخبة، فقد قالت بوضوح إن التيار ليس ضيفًا في الأطراف بل شريك أصيل في القرار. من العوينات إلى ممنّع، مرورًا بقبولا وتلعباس، فاز التيار، لا بالعدد فقط، بل بالمعنى: معنى الحضور، والاستمرار، والرفض القاطع للإقصاء.

الرسالة السياسية الأهم؟

التيار الوطني الحر لم يُهزم شعبياً، بل أثبت أن جذوره أعمق من أي خطاب دعائي. فالخصوم الذين افترضوا أنه انتهى، صرفوا ملايين لتأكيد هذا الافتراض، فتحوّلت صناديق الاقتراع إلى مرآة عكسية: ما سقط هو رهاناتهم، لا التيار.

الأهم من ذلك، أن جمهور التيار، في كل منطقة، حافظ على التزامه، برغم الظروف الاقتصادية القاتلة، والانهيار المؤسسي، وانعدام الثقة بالدولة. وحده تيار عميق في وعي الناس، يمكنه أن يصمد تحت هذا الحصار، وأن ينتصر بأدواته، لا بأدوات خصومه.

ختاماً،

هذه الانتخابات ليست نهاية طريق، بل بداية مرحلة جديدة. مرحلة فيها جمهور صامد، ينتظر من قيادته أن تترجم هذا الصمود إلى فعل سياسي أكثر جرأة، وأكثر التصاقًا بالناس. لأن التيار الوطني الحر، في نهاية المطاف، ليس حزبًا تقوده المكاتب، بل شعبًا يصنع التاريخ.

وحيث تصمد الشعوب، لا تسقط الأحزاب… وهذا التيار شعبٌ قبل أن يكون حزبًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout