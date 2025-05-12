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البستاني إلى وزير الصحة من مستشفى دير القمر الحكومي: لقد أتممنا مهمّة البناء وحان وقت التجهيز والتشغيل

12
MAY
2025
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لبّى وزير الصحّة الدكتور ركان ناصر الدين برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيّد دعوة النائب الدكتور فريد البستاني لزيارة تفقديّة الى مستشفى دير القمر الحكومي حيث كان البستاني بإستقبالهم برفقة اعضاء لجنة المستشفى الاستاذ سهيل تابت والدكتور داني يوسف والمهندس كريم موسى وقام الجميع بتفقّد المبنى الذي اصبح جاهزاً بإنتظار التجهيز وتعيين الكادر الطبي .
وقد صرّح البستاني عقب الزيارة، "اليوم وبكل فخر نستطيع أن نعلن ان بناء المستشفى قد تمّ بالرغم من كل المصاعب التي مرّ بها لبنان وبالمناسبة نودّ شكر المتعهّد ناظم فضّول على تعاونه، وأصبح المستشفى اليوم جاهزاً لتتسلّمه الوزارة وتقوم بتجهيزه وتوظيف الكادر الطبي لتشغيله وادارته، ونحن قد استحصلنا على عدة هبات لعدة آلات يمكننا أن نقوم بتشغيلها فور بدء العمل بالمستشفى، كما اننا في صدد العمل على توأمته مع احد اكبر المستشفيات الجامعية في بيروت" اما الوزير ناصر الدين من جهته فقد أبدى إعجابه بالعمل واعتبر ان البناء نموذجي ومتطور شاكراً جهود كلّ من ساهم بإكمال العمل به ، وتعهّد باستلامه و وتشغيله خلال فترة ولاية الحكومة على ان يكون التشغيل تدريجي وفق القدرة المالية للوزارة، وصولاً الى تشغيل جميع اقسامه كمستشفى حكومي متكامل لأن المنطقة بحاحة ماسّة لهكذا صرح طبّي يخدم جميع اهل المنطقة.
من جهتها اعربت الوزيرة السيّد عن إعجابها الكبير بالإتقان الذي تمّت به الاعمال واكّدت على ضرورة افتتاح وتشغيل المستشفى لتقديم الخدمات الطبيّة لأهل المنطقة، وقد فنّدت الأعمال التي تقوم بها وزارة الشؤون على مساحة الوطن وفي منطقة الشوف.

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