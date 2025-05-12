وزير الخارجية يدعو "الأخوة الكويتيين إلى العودة إلى ربوع للبنان للسياحة والاستثمار"

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التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي قبل ظهر اليوم، نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، يرافقه مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، ووفد رفيع من الوزارة. علماً أن الوزير رجي موجود في الكويت في عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زيارته الرسمية الى الكويت.

وحضر اللقاء القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت السفير احمد عرفة.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية - الكويتية، وتوطيد أطر الصداقة مع الصفحة الجديدة التي فُتحت في العهد الجديد برئاسة الرئيس عون، وعودة لبنان إلى الحضن العربي.

وقد شكر الوزير رجي الكويت على ما قدمته وتقدمه للبنان من دعم ديبلوماسي ومالي واقتصادي، داعيا" الإخوة الكويتيين إلى العودة إلى ربوع للبنان للسياحة والاستثمار". وعرض لنظيره الكويتي الانجازات التي تحققها الحكومة والعهد الجديد، والمتعلقة بالاصلاحات المالية والاقتصادية.

كما تطرق البحث إلى الاحتلال الاسرائيلي القائم لجزء من التراب اللبناني، داعيا الكويت إلى "تشديد دعمها الديبلوماسي لتحرير الأرض". وأكد " قرار رئيس الجمهورية والحكومة، بحصرية السلاح بيد الدولة، والمضي في تحقيقه".

وتناول اللقاء ايضاً الأوضاع في المنطقة وخصوصا التطورات في سوريا، على ضوء المفاوضات الاميركية - الايرانية، اضافة الى الوضع المأسوي في غزة، مشدداً في هذا الاطار على" استمرار دعم لبنان للقضية الفلسطينية".

واكد الوزير رجي في ختام اللقاء الاجواء الايجابية التي سادت خلاله، و تأكيد الكويت على مواصلة دعمها للبنان على مختلف الاصعدة، وما لمسه من محبة عميقة للشعب الكويتي ومسؤوليه تجاه الشعب اللبناني.

وشكر الوزير رجي اخيراً نظيره الكويتي على حسن الاستضافة، طالبا نقل تحياته لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.