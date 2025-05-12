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أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ نسبة الاقتراع في الشمال وعكار بلغت 43,29% عمومًا، موضحًا 37,25% في الشمال و49,33% في عكار.

ولفت، في مؤتمر صحافيّ، إلى أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية أُجريت بعد مسار من التشكيك ومقارنة بالانتخابات السابقة تبيّن أنّ إشكالات أكبر حصلت سابقًا.

ووصف الصورة الاجمالية لانتخابات الشمال وعكار بالناجحة، موضحًا أنّ الصندوق الأخير أُقفل عند التاسعة مساء، بسبب وجود ناخبين داخل حرم الاقتراع.

وشدد على أنّ المطلوب هو العمل على عدم حيازة أي سلاح من دون ترخيص.

وقال: "نلتزم ببسط سلكة الدولة بقواها حصرًا والرئيسان يعملان على ذلك أمّا ظاهرة إطلاق النار فلا يحصل من حزب معيّن بل من مواطنين".

وأضاف الحجار: "15 حالة اشتباه برشاوى يُحقق بها كما ضبطنا حالات رشوة أخرى واشتبهنا بمحاولة تزوير أمّا حالات إطلاق النار فقد حذّرنا منها لكن لم يستجب الجميع وأدى ذلك إلى وقوع إصابات منها حالة خطرة".

واشار إلى أنّ نسبة الاقتراع في طرابلس كانت منخفضة وعمليات الفرز انتهت في الأقضية كلها في اقلام الاقتراع وأُرسلت المحاضر للاستمرار بالفرز.