المرصد الاوروبي: الكلام عن حوار المصارف ومصرف لبنان والدولة حول الخسائر اعتراف بضرورة تحمل المصارف مسؤولية

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رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن الكلام الذي أدلى به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حول ضرورة جلوس الأطراف التي تتحمل مسؤولية الخسائر المالية اي الدولة والمصارف ومصرف لبنان على طاولة واحدة والاتفاق على حل لتنفيذه قد يكون جيدا انطلاقا من مبدأ الاعتراف بضرورة تحمل الأطراف الثلاث مسؤولية الخسائر بينما سعت المصارف طيلة الفترة السابقة الى الهروب الى الامام في هذا الشأن والتنصل من المسؤولية ومحاولة الحصول على نوع من "براءة الذمة" في هذا الشأن.

وشدد المرصد على ضرورة تطبيق قانون النقد والتسليف الذي من خلاله يمكن إيجاد حل للأزمة المالية الحالية، مشيرا ايضا الى انه يجب على القضاء أن يتحرك ويصدر الاحكام في كل الملفات الموجودة وحتما هذا سيؤدي الى استعادة الأموال المحولة الى الخارج والاهم اعادة أموال المودعين.