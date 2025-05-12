مرقص: للتشدّد بقمع اطلاق النار في الهواء وتطبيق القوانين

A + A -

كتب وزير الاعلام بول مرقص، عبر منصة "إكس": "أن يُصاب إعلاميون أو إعلاميات في أرض المعركة وهم يغطّون أحداثاً عسكرية، أمر غير مقبول؛ فكيف بالحري وهم يغطّون الانتخابات. كل التحية للاعلامية ندى اندراوس، مراسلة قناة الLBCI التي أُصيبت برصاصة طائشٍة في فخدها في منطقة طرابلس ما أدى الى نقلها الى المستشفى للمعالجة. لقد تواصلت مع الفريق الاعلامي الذي كان متواجداً معها للاطمئنان عليها.

للأسف أسفرت حوادث اطلاق الرصاص العشوائي الليلة عن وفاة أحد المواطنين وإصابة طفل بجروح. اتقدم بأحرّ التعازي لذوي الضحية واتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأشدّ على أيدي معالي وزير الداخلية في حرصه على التشدّد بقمع اطلاق النار في الهواء وكلّني ثقة بأن القضاء سيطبّق القانون رقم ٧١ لعام ٢٠١٦ على هذا الحدث وكل حدث مشابه والذي يعاقب على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من ٦ أشهر الى ٣ سنوات وبالغرامة، ويتشدد في العقوبة عند إصابة أحدهم.

سأعمل على رصد تفاصيل تطبيق هذا القانون واعداد التعديلات عليه لضمان تطبيقه اذا اقتضى الأمر للحد ومنع تكرار مثل هذه الممارسات الطائشة".