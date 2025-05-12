لقاء يجمع عون بترامب في الرياض؟

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نسبت صحيفة «القدس» إلى «مصدر مطلع» أن لقاءً سيُعقد في الرياض غداً ويجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة كلّ من الرئيس اللبنانيّ جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوري أحمد الشرع.

لكن مصادر رسمية لبنانية نفت لـ«الجمهورية» من الكويت وجود أي اتفاق على لقاء من هذا النوع، وقالت انّ عون يزور العاصمة الكويتية حالياً، وانّ المحادثات الرسمية ستبدأ اليوم بينه وبين المسؤولين الكويتيين.

وأكّدت انّ المحادثات الأولية التي جرت بين عون وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تناولت التعاون المستقبلي بين البلدين، وأظهرت «إستعدادات كويتية طيبة» لمساعدة لبنان في مختلف المجالات.