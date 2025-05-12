منخفض جوي يلوح في الأفق!

A + A -

طقس ربيعي دافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتحوّل إلى ربيعي متقلّب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بسبب اقتراب منخفض جوي من شرق اوروبا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين ١٧و ٢٦، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الإثنين:

غائم جزئياً بالاجمال مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل و إرتفاع في نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تقارب ال ٥٠كم/س كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س. يتحول الطقس مساءً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة ليلأً مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل .

- الأربعاء:

غائم الى غائم جزئياً مع درجات حرارة منخفضة و تساقط امطار و اشتداد في سرعة الرياح التي تلامس ال٦٠ كلم/س شمالاً . يحنمل حدوث برق و رعد فجراً . تخف حدة الامطار مساءً .