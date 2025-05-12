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الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر:

عكار: فوز لائحة "ضيعتنا بالقلب" في بلدة تلعباس الغربي والمدعومة من التيار الوطني الحر بكامل اعضائها

الجديدة - الجومة: فوز اللائحة المدعومة من "التيار" ١٥-٠

البترون: بشعلة- فوز اللائحة المدعومة من التيار مع تسجيل خرقين للائحة المنافسة

الكورة:

- انفة خرق لائحة القوات ب٤ اعضاء

- كفرعقا: فوز مختارين ٢ مدعومين من التيار من أصل ٣ مخاتير

- بصرما: فوز مختار مدعوم من "التيار"



كفرحزير: فوز مختار مدعوم من التيار

بتوراتيج: فوز اللائحة التي يرأسها المقرب من التيار العميد المتقاعد جهاد الحسن