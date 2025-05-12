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الإنتخابات البلدية: فتور لافت لدى المزاج السنّي... والسبب؟

12
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ وقائع الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة الشمال أظهرت فتوراً لافتاً لدى المزاج السنّي، عكسته نسبة التصويت المنخفضة.

 

ولفتت إلى انّه كان يؤمل تسجيل معدل اقتراع أكبر في الشمال عموماً وفي الوسط السنّي خصوصاً، وخصوصاً بعد مرور 9 سنوات على آخر انتخابات بلدية تخلّلها تمديد لثلاث سنوات، وفي ظل تراكم المشكلات الإنمائية والخدماتية التي تحتاج إلى المعالجة.

 

وأشارت هذه الاوساط إلى انّ من بين أسباب برودة المشاركة السنّية في العملية الانتخابية شمالاً غياب المرجعية السنّية التي كان يمثلها تيار «المستقبل» والرئيس سعد الحريري، والافتقار إلى العنوان السياسي الجاذب الذي يستطيع شدّ العصب والتحفيز على التصويت، والتحالفات الهجينة غير المقنعة، وعدم قدرة الماكينات الانتخابية للوائح وداعميها على إقناع الناخبين بالمشاركة، وضعف الثقة في الشعارات المرفوعة ومطلقيها بعد التجارب السابقة المريرة.

 

وتساءلت المصادر عمّا اذا كان ضعف الإقبال السنّي على الاقتراع في الشمال سينسحب على بيروت أيضاً، خصوصاً مع انكفاء تيار «المستقبل» الذي كان اللاعب الأقوى على الساحة السّنية في العاصمة.

الجمهورية
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