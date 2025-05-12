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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

علمت “البناء” أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستجري مباحثات مع رئيس الجمهورية جوازف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف سلاح حزب الله استكمالاً لزيارتها السابقة، في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في النبطية، على أن يجدّد لبنان موقفه الرسمي على لسان الرئيسين عون وبري برفض الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات قبل أي بحث بسلاح المقاومة.



ولفتت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” أن المقاومة قوية ولا زالت تملك قدرات كبيرة وإرادة عالية ومستعدة للدفاع عن لبنان عندما تستدعي الحاجة وفي الوقت الذي تراه مناسباً، كما لن تنجر الى التوقيت الإسرائيلي لاستدراج المقاومة إلى حرب، لا سيما أن المقاومة تقف اليوم خلف الدولة والخيار الدبلوماسي للضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الجنوب وتثبت الحدود الدولية.

ورفضت المصادر فرض أيّ إملاءات خارجية أميركية على لبنان تصب في خدمة العدو الإسرائيلي، وبالتالي لن نسمح بأي طرح لأورتاغوس أو أي مسؤول خارجي بنزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من ورقة قوة وكشفه عسكرياً وأمنياً أمام العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية.

وأكدت المصادر أن قيادة المقاومة مستعدة للحوار مع رئيس الجمهورية حول السلاح واستراتيجية الأمن الوطني لحماية لبنان من كل الأخطار والتهديدات.