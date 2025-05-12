living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أورتاغوس ستزور لبنان

12
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

علمت “البناء” أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستجري مباحثات مع رئيس الجمهورية جوازف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف سلاح حزب الله استكمالاً لزيارتها السابقة، في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في النبطية، على أن يجدّد لبنان موقفه الرسمي على لسان الرئيسين عون وبري برفض الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات قبل أي بحث بسلاح المقاومة.


ولفتت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” أن المقاومة قوية ولا زالت تملك قدرات كبيرة وإرادة عالية ومستعدة للدفاع عن لبنان عندما تستدعي الحاجة وفي الوقت الذي تراه مناسباً، كما لن تنجر الى التوقيت الإسرائيلي لاستدراج المقاومة إلى حرب، لا سيما أن المقاومة تقف اليوم خلف الدولة والخيار الدبلوماسي للضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الجنوب وتثبت الحدود الدولية.

 

ورفضت المصادر فرض أيّ إملاءات خارجية أميركية على لبنان تصب في خدمة العدو الإسرائيلي، وبالتالي لن نسمح بأي طرح لأورتاغوس أو أي مسؤول خارجي بنزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من ورقة قوة وكشفه عسكرياً وأمنياً أمام العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية.

 

وأكدت المصادر أن قيادة المقاومة مستعدة للحوار مع رئيس الجمهورية حول السلاح واستراتيجية الأمن الوطني لحماية لبنان من كل الأخطار والتهديدات.

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout