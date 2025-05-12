عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 أيار 2025

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الأخبار: الإنتخابات البلدية

محاولة جديدة لإسكات الأخبار

مفاوضات غزة: خرق أولي في الجدار



النهار: نتائج الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار تظهر تباعاً... أبرز الفائزين حتى اللحظة

اللواء: بلديات الشمال: انكفاء في طرابلس وتقدم «القوات» على حساب التيار العوني

ترحيب أميري بعون في الكويت.. ودعوة رئاسية لعودة العرب إلى لبنان

البناء: مسارات تفاوضية متسارعة لإنهاء قلق الحروب في مسقط وجنيف واسطنبول | بعد انفرادها بالتفاوض مع إيران واليمن واشنطن تنفرد بالتفاوض مع حماس | بلديات الشمال: فوضى إدارية وأمنية وضعف المشاركة وبقي القديم على قدمه

الجمهورية: إنتخابات الشمال تنافس شعبي سياسي

عون في الكويت و"الإستعدادات طيبة"

الديار: اقبال متوسط وإشكالات أمنية في انتخابات الشمال

عون في الكويت: نحن بحاجة لاستثمارات لا لهبات

ترامب الى السعودية... سفير اميركا في «اسرائيل»: الرئيس لن يعترف بدولة فلسطينية



l'orient le jour: Municipales au Nord : les principaux enseignements de la journée

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الاوسط السعودية: السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء



الأنباء الكويتية: الاعتداءات الإسرائيلية تُبطئ ملف سحب السلاح..والتجديد لقوات «اليونيفيل» مفصلي

نجاح أمني في تأمين انتخابات الشمال وعكار البلدية..ومنافسة حادة في البلدات المسيحية