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عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 أيار 2025

12
MAY
2025
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الأخبار: الإنتخابات البلدية
محاولة جديدة لإسكات الأخبار
مفاوضات غزة: خرق أولي في الجدار

 

 

 


النهار: نتائج الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار تظهر تباعاً... أبرز الفائزين حتى اللحظة

 

 

 

 

اللواء: بلديات الشمال: انكفاء في طرابلس وتقدم «القوات» على حساب التيار العوني
ترحيب أميري بعون في الكويت.. ودعوة رئاسية لعودة العرب إلى لبنان

 

 

 

البناء: مسارات تفاوضية متسارعة لإنهاء قلق الحروب في مسقط وجنيف واسطنبول | بعد انفرادها بالتفاوض مع إيران واليمن واشنطن تنفرد بالتفاوض مع حماس | بلديات الشمال: فوضى إدارية وأمنية وضعف المشاركة وبقي القديم على قدمه

 

 

 

الجمهورية: إنتخابات الشمال تنافس شعبي سياسي
عون في الكويت و"الإستعدادات طيبة"

 

 

 

 

الديار: اقبال متوسط وإشكالات أمنية في انتخابات الشمال
عون في الكويت: نحن بحاجة لاستثمارات لا لهبات
ترامب الى السعودية... سفير اميركا في «اسرائيل»: الرئيس لن يعترف بدولة فلسطينية

 

 

 


l'orient le jour: Municipales au Nord : les principaux enseignements de la journée

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الاوسط السعودية: السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء

 

 

 


الأنباء الكويتية: الاعتداءات الإسرائيلية تُبطئ ملف سحب السلاح..والتجديد لقوات «اليونيفيل» مفصلي
نجاح أمني في تأمين انتخابات الشمال وعكار البلدية..ومنافسة حادة في البلدات المسيحية

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