عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 أيار 2025

الأخبار: الإنتخابات البلدية
محاولة جديدة لإسكات الأخبار
مفاوضات غزة: خرق أولي في الجدار
النهار: نتائج الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار تظهر تباعاً... أبرز الفائزين حتى اللحظة
اللواء: بلديات الشمال: انكفاء في طرابلس وتقدم «القوات» على حساب التيار العوني
ترحيب أميري بعون في الكويت.. ودعوة رئاسية لعودة العرب إلى لبنان
البناء: مسارات تفاوضية متسارعة لإنهاء قلق الحروب في مسقط وجنيف واسطنبول | بعد انفرادها بالتفاوض مع إيران واليمن واشنطن تنفرد بالتفاوض مع حماس | بلديات الشمال: فوضى إدارية وأمنية وضعف المشاركة وبقي القديم على قدمه
الجمهورية: إنتخابات الشمال تنافس شعبي سياسي
عون في الكويت و"الإستعدادات طيبة"
الديار: اقبال متوسط وإشكالات أمنية في انتخابات الشمال
عون في الكويت: نحن بحاجة لاستثمارات لا لهبات
ترامب الى السعودية... سفير اميركا في «اسرائيل»: الرئيس لن يعترف بدولة فلسطينية
l'orient le jour: Municipales au Nord : les principaux enseignements de la journée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الاوسط السعودية: السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء
الأنباء الكويتية: الاعتداءات الإسرائيلية تُبطئ ملف سحب السلاح..والتجديد لقوات «اليونيفيل» مفصلي
نجاح أمني في تأمين انتخابات الشمال وعكار البلدية..ومنافسة حادة في البلدات المسيحية