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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أنجزت الدولة امس الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وسط حماوة بالغة بين العائلات والاحزاب السياسية في عدد من الاقضية لا سيما في المدن والبلدات الكبرى.

على ان يعود النشاط الرسمي الى ما كان عليه قبل الانتخابات، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل في 15 أيار، فيما لم يتحدد موعد جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار عودة رئيس الجمهورية جوزف عون من الكويت اليوم التي وصلها عصر امس.



وتجري الاحد المقبل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك– الهرمل. تليها انتخابات محافظتي الجنوب والنبطية.



ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان العمل جار من اجل استكمال مناقشة ملفات اساسية وابرزها التعيينات وفق الآلية المتفق عليها داخل مجلس الوزراء، ولفتت الى انه متى أنجزت الخطوات التي نصت عليها الآلية فإن التعيين لهذا المنصب او ذاك يُدرج على جدول الاعمال، يعني ان هذا التعيين سيخرج من الحكومة بعد اجتيازه المراحل في الآلية.



ورأت المصادر ان الشفافية توسم هذا الأمر وهذا متفق عليه بين المعنيين.