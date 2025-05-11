الدفاع المدني: للامتناع عن استخدام المفرقعات ابتهاجا بنتائج الانتخابات خشية من اندلاع الحرائق

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "انطلاقًا من دورها في الحفاظ على السلامة العامة، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الكرام إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجًا بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، نظرًا لما قد ينجم عن ذلك من اندلاع حرائق في الأحراج، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، ولا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء مهيّأة لحرائق قد تخلّف عواقب وخيمة على الثروة الحرجية. وإذ تأمل المديرية العامة للدفاع المدني أن تسود أجواء الاستحقاق الانتخابي روح المسؤولية والمواطنة، تلفت انتباه المواطنين إلى إمكان الاتصال بالرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة، أو التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للإبلاغ عن أي طارئ".