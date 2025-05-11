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بالأسماء - هؤلاء هم الفائزون في محافظتي الشمال وعكّار!

11
MAY
2025
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نشرت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر النتائج التالية:

- البترون - فوز لائحة التيار في اجدبرا المدعومة من التيار بمواجهة لائحة الكتائب والقوات بنتيجة 8-1

- زغرتا - فوز المختار المدعوم من التيار في حي السيدة الشرقي زغرتا جوزيف فنيانوس بنتيجة  ٩٣٩ صوتاً

- طرابلس- فوز المختار ربيع السيد المدعوم من التيار

- البترون - كفيفان: فوز المختار غسان حليم انطون المدعوم من "التيار" بمواجهة مرشحي القوات (كفيفان بلدة النائب السابق  انطوان زهرا)

- عكار - منجز: فوز لائحة "التيار" كاملة بنتيجة 9 - 0 وفوز المختار المدعوم من التيار

- عكار - ضهر الليسينه :فوز المرشح سمير حنا على المقعد الاختياري وهو مدعوم من التيار

- عكار - شدرا :فوز المرشح المدعوم من "التيار" الياس جبور على المقعد الاختياري

- البترون -  فوز اللائحة المدعومة من التيار في ديربلّا

- الكورة - بطرّام: فوز المختار المدعوم من "التيار" حبيب جورج نصر

- البترون - تولا فوز المختار انطوان عواد المدعوم من "التيار"

- البترون - كفرحتنا: فوز مارك شكري شكري (تيار) على غسان  عبدالله (قوات) و طوني بولس (قوات)

- الكورة- كوسبا: فوز المخاتير المدعومين من التيار: خليل نحاس- انطوان فاضل - جورج خير

- بشري - بقرقاشا: فوز المختار نايف نهرا المدعوم من العائلات والنائب وليم طوق و"التيار" بالمركز الأول

- زغرتا - كفرياشيت: فوز اللائحة المدعومة من تيار المردة والتيار الوطني الحر

- البترون - بجدرفل: فوز المختار جهاد منصور (تيار) على المرشحين المدعومين من القوات بسام غلوب وجوزف طانيوس

- المنية - الضنية - مراح السفيرة: فوز لائحة عهد التغيير فكاملة المدعومة من العائلات وبمشاركة التيار (عضو ملتزم)

- البترون - دوما: فوز المختارّين رشيد صوايا وأيوب عيسى المدعومين من "التيار"

- زغرتا - مرياطة: فوز مختار مدعوم من "التيار"

- زغرتا - مرياطة: فوز المختار سامر عجاج وهو منسق "التيار" في البلدة

- البترون - إده: فوز اللائحة المدعومة من التيار برئاسة نجم خطار بكاملها

- طرابلس - باب الحديد: فوز المرشح المدعوم من التيار للمقعد الإختياري خالد الطنبوزي

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