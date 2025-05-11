بالأسماء - هؤلاء هم الفائزون في محافظتي الشمال وعكّار!

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نشرت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر النتائج التالية:

- البترون - فوز لائحة التيار في اجدبرا المدعومة من التيار بمواجهة لائحة الكتائب والقوات بنتيجة 8-1

- زغرتا - فوز المختار المدعوم من التيار في حي السيدة الشرقي زغرتا جوزيف فنيانوس بنتيجة ٩٣٩ صوتاً

- طرابلس- فوز المختار ربيع السيد المدعوم من التيار

- البترون - كفيفان: فوز المختار غسان حليم انطون المدعوم من "التيار" بمواجهة مرشحي القوات (كفيفان بلدة النائب السابق انطوان زهرا)

- عكار - منجز: فوز لائحة "التيار" كاملة بنتيجة 9 - 0 وفوز المختار المدعوم من التيار

- عكار - ضهر الليسينه :فوز المرشح سمير حنا على المقعد الاختياري وهو مدعوم من التيار

- عكار - شدرا :فوز المرشح المدعوم من "التيار" الياس جبور على المقعد الاختياري

- البترون - فوز اللائحة المدعومة من التيار في ديربلّا

- الكورة - بطرّام: فوز المختار المدعوم من "التيار" حبيب جورج نصر

- البترون - تولا فوز المختار انطوان عواد المدعوم من "التيار"

- البترون - كفرحتنا: فوز مارك شكري شكري (تيار) على غسان عبدالله (قوات) و طوني بولس (قوات)