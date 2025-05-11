الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر تنشر بالأسماء الفائزين حتّى اللّحظة!

نشرت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر النتائج التالية:
- فوز المختار المدعوم من "التيار" سعيد محبوب في بان (قضاء بشري)
- فوز مرشح التيار المختار غسان غوش في شاتين
- عكار - فوز المختار المدعوم من التيار خالد بيطار في قبولا
- عكار - فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا
- عكار - فوز المختارة ايفون الاطرش المدعومة من التيار بالمركز الثاني ب ٤٠٣ اصوات في بلدة بينو
- آسيا - البترون: المختار جوزيف باسيل المدعوم من "التيار"
- فوز المختار في هيتلا الياس درغام المدعوم من التيار ب ٣٠٦ مقابل ٢٥٣ ليوسف مصطفى
البترون - وجه الحجر فوز المختار إيليا فوزي عساف وهو مستقل مدعوم من التيار
- عكار - قلم مرتمورة القبيات: فوز شربل موسى عن المقعد الإختياري وهو مدعوم من "التيار"
- راشكدة - البترون: فوز المختارين المدعومين من "التيار" فوز جان ضومط جرجس ويوسف داوود باسيل
- البترون - فوز المختارين المدعومين من التيار ريتا جرجس طانيوس وطى حوب والمختار جورج شيبان
- البترون - فوز المختارين المدعومين من التيار ريتا جرجس طانيوس وطى حوب والمختار جورج شيبان
- عكار - بلدة النفيسة فوز المختار جان النشار المدعوم من "التيار"
- طرابلس - فوز المختارَين الياس خرما (منتسب للتيار) وباسيل صباغ (مؤيد)
- عكار- تلعباس الغربي: فوز المختارين المدعومين من التيار الياس فؤاد حنا وفادي عطا نادر
- عكار - قلم الزوق القبيات: فوز إيلي الشدياق مدعوم من التيار عن مقعد اختياري