الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر تنشر بالأسماء الفائزين حتّى اللّحظة!

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نشرت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر النتائج التالية:

- فوز المختار المدعوم من "التيار" سعيد محبوب في بان (قضاء بشري)

- فوز مرشح التيار المختار غسان غوش في شاتين

- عكار - فوز المختار المدعوم من التيار خالد بيطار في قبولا

- عكار - فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا

- عكار - فوز المختارة ايفون الاطرش المدعومة من التيار بالمركز الثاني ب ٤٠٣ اصوات في بلدة بينو

- آسيا - البترون: المختار جوزيف باسيل المدعوم من "التيار"

- فوز المختار في هيتلا الياس درغام المدعوم من التيار ب ٣٠٦ مقابل ٢٥٣ ليوسف مصطفى

البترون - وجه الحجر فوز المختار إيليا فوزي عساف وهو مستقل مدعوم من التيار

- عكار - قلم مرتمورة القبيات: فوز شربل موسى عن المقعد الإختياري وهو مدعوم من "التيار"

- راشكدة - البترون: فوز المختارين المدعومين من "التيار" فوز جان ضومط جرجس ويوسف داوود باسيل

- البترون - فوز المختارين المدعومين من التيار ريتا جرجس طانيوس وطى حوب والمختار جورج شيبان

- البترون - فوز المختارين المدعومين من التيار ريتا جرجس طانيوس وطى حوب والمختار جورج شيبان

- عكار - بلدة النفيسة فوز المختار جان النشار المدعوم من "التيار"

- طرابلس - فوز المختارَين الياس خرما (منتسب للتيار) وباسيل صباغ (مؤيد)

- عكار- تلعباس الغربي: فوز المختارين المدعومين من التيار الياس فؤاد حنا وفادي عطا نادر

- عكار - قلم الزوق القبيات: فوز إيلي الشدياق مدعوم من التيار عن مقعد اختياري