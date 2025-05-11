محافظ عكار: لم يردنا اي شكوى حتى الساعة باسثناء أمور تقنية او إدارية نقوم بتلبيتها تلقائيًا أمن وقضاء

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أكد محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ان "كل اقلام الاقتراع في المحافظة فتحت ولم يردنا اي شكوى لغاية الساعة باسثناء الامور البسيطة تقنية او إدارية نقوم بتلبيتها تلقائيا، وهناك قرى بعكار معروفة باحتدامها والتنافس ديموقراطي فيها والاجهزة الامنية موجودة بكثافة لمعالجة اي اشكال يحصل".

وعن البلديات الـ51 التي فازت بالتزكية في عكار، قال المحافظ اللبكي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "البارحة ليلًا تمت تزكية آخر البلديات وأيضًا هناك ما يقارب الـ51 مختارًا بالتزكية، تقريبًا قطعنا 47 بالمئة من 145 بلدية، وهذا يؤدي الى التوافق لانماء المنطقة والغيرة على الضيعة وللتعاون وهذا ما ندعو إليه".

وعن موضوع الفرز، أشار إلى أنه "بعد الظهر تأتي لجان القيد الأساسية العليا والاحتياط مع القضاة المسؤولين عنهم ونبدأ استلام العملية. بالمبدأ لدينا 11 لجنة وسيكونوا موزعين بين المحكمة المدنية والمحكمة الشرعية ومكاتب المحافظة لنبدأ عمليات الفرز ابتداءً من اقفال صناديق الاقتراع عند السابعة مساء".

ولفت إلى أنه "بعد 9 سنوات من البلديات وعهد البلديات السابق والتمديد لها، كان هناك حل كبير للبلديات من بينها 23 بلدية بعكار منحلة، وهذا يضر بالعمل البلدي والانمائي وبأهل المنطقة، نتمنى من التوافق الذي حصل لـ51 بلدية يتمثل مثله بتوافق بالتنافس الديموقراطي اليوم بالانتخابات".