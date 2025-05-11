درغام عقب الادلاء بصوته: هيتلا ستبقى بلدة جامعة لأهلها مسيحيين وعلوين وسنة (بالصور)

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال الادلاء بصوته في بلدته هيتلا، الى أن أننا للأسف نخوض للمرة الأولى معركة إنتخابية حامية جدا بسبب الطابع الطائفي الذي إتجهت اليه الأمور بالرغم من محاولتنا إحلال الوفاق، مؤكدا أننا بذلنا جهدا كبيرا لتجنيب البلدة الانقسام الطائفي ولكن للأسف لم نتمكن وبالتالي علينا الاحتكام الى ما ستفرزه صناديق الاقتراع. وشدد على أننا أهالي بلدة واحدة ويوم غد يوم آخر، وسنعمل على إعادة جمع شمل البلدة مهما كانت الظروف، فبلدة هيتلا ستبقى بلدة جامعة لكل أهلها بمختلف طوائفهم (مسيحيين وعلويين وسنة).