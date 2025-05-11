عناوين الصحف ليوم الأحد 11 أيار 2025

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النهار: جولة الشمال اليوم: المعارك المسيحية والمبارزة السنية الطرابلسية
الديار: إنتخابات الشمال اليوم : طرابلس مخلوطة الولاءات... ومعارك الإتحادات بين الأحزاب المسيحية
العدوان «الإسرائيلي» يُظلّل زيارة أورتاغوس...ومسؤول أميركي باللجنة يُلاحظ تقدّماً
الحكومة لتطبيق نموذج ميقاتي للرواتب؟والإتحاد العمّالي يُلوّح بالتصعيد
الشرق الأوسط السعودية: باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف النار بعدما اتهمتها الهند بانتهاكه
الأنباء الكويتية: صورة الانتخابات النيابية المقبلة في التحالفات المسيحية بدأت تتضح
الأنظار بين زيارة عون للكويت وانتخابات «الشمال» و«عكار» البلدية والاختيارية