عناوين الصحف ليوم الأحد 11 أيار 2025

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النهار: جولة الشمال اليوم: المعارك المسيحية والمبارزة السنية الطرابلسية

الديار: إنتخابات الشمال اليوم : طرابلس مخلوطة الولاءات... ومعارك الإتحادات بين الأحزاب المسيحية

العدوان «الإسرائيلي» يُظلّل زيارة أورتاغوس...ومسؤول أميركي باللجنة يُلاحظ تقدّماً

الحكومة لتطبيق نموذج ميقاتي للرواتب؟والإتحاد العمّالي يُلوّح بالتصعيد

الشرق الأوسط السعودية: باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف النار بعدما اتهمتها الهند بانتهاكه

الأنباء الكويتية: صورة الانتخابات النيابية المقبلة في التحالفات المسيحية بدأت تتضح

الأنظار بين زيارة عون للكويت وانتخابات «الشمال» و«عكار» البلدية والاختيارية