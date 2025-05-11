النهار: الإنتخابات البلدية: المعارك ستدور في مناطق الثقل المسيحي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لا يبدو ان الواقع الانتخابي الذي يسود محافظتي لبنان الشمالي وعكار اللتين ستجري فيهما اليوم الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية اليوم، سيختلف كثيرا عما آلت اليه نتائج الجولة الأولى في محافظة جبل لبنان.

ويعني ذلك ان الأنظار ستتركز على عدد محدود من البلدات حيث تطغى فيها التنافسات السياسية والحزبية بشكل واضح فيما معظم البلدات والقرى الأخرى ستتوزع فيها العوامل العائلية والسياسية على نحو لا يطبعها بطبعات سياسية فاقعة.

والواضح ان المعارك او التنافسات السياسية ستدور في مناطق الثقل المسيحي في لبنان الشمالي وعكار اكثر منها في المناطق ذات الغالبيات الإسلامية.