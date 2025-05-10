A + A -

مقدمة نشرة الأخبار ال OTV:

بالمحصلة، نحن شعب واحد.

مهما تنوعنا، نحن شعب واحد.

ومهما اختلفنا، نحن شعب واحد.

ففي كل مدننا وبلداتنا وقرانا، نحن شعب واحد.

انها رسالة انتخابات الشمال غدا، حتى قبل ان تبدأ.

ففي المحطة الثانية من الاستحقاق البلدي والاختياري، كل شيء قد يتغير، الا كونَنا شعب واحد.

فمن طرابلس والمنية والضنية، الى عكار، فالبترون والكورة وزغرتا بشري، نحن شعب واحد.

في شمال لبنان، يتحالف التيار والقوات في مدينة ويختلفون في بلدة.

يتفاهم السوريون القوميون مع القوات في معركة، ويتخاصمون في اخرى.

في هذه القرية يفترق نائب عن حزب حليف، وفي تلك القرية يتوحدان.

يتفق اشرف ريفي وفيصل كرامي في مدينة، ويتواجهان في نواح اخرى.

في الشمال حيث القلب، لا تخوين ولا اتهامات قابلة للتسويق، بل تعدد توجهات وآراء وتضارب طموحات في اطار تنافس بلدي واختياري محلي.

غدا في الشمال الكل سيفوز في معارك والكل سيخسر في معارك.

اما رسالة الوحدة فهي الحقيقة الثابتة المنتصرة دوما في وجه كل الاضاليل.