بعد الحادث المأساوي... هكذا سقط الشاب من الطائرة الشراعية

A + A -

وقع حادث أثناء ممارسة الطيران الشراعي في ساحل علما، حيث سقط أحد الشبان الذي كان يستقل طائرة شراعية مع أحد المدربين، ما ادى الى وفاته.

والشاب الذي توفي يدعى ح.م. م، من المنية، كان في رحلة سياحية برفقة المدرب ن. أ. ع.، الذي يعمل مع احدى شركات الطيران الشراعي التي تعمل في جونيه ومناطق أخرى.

وبحسب معلومات الـLBCI، فإن الشاب ح.م.م لم يكن مربوطًا بشكل محكم بعد انطلاق الرحلة من حريصا، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع شاهق فوق ساحل علما قبل الهبوط.

وفرّ المدرب من المكان، وتعمل القوى الأمنية حاليًا على ملاحقته، وبحوزتها المعلومات الأولية المرتبطة بالحادثة كافة وداتا الكاميرا التي كلنت معه.

وقد اوقفت صاحب الشركة المدعو س.م.