المقاومة شيّعت الشهيد علي شحرور في النبطية والشهيد باسم علي عسّاف في أرنون

A + A -

شيع "حزب الله" واهالي مدينة النبطية الشهيد علي محمد شحرور، الذي استشهد في العدوان الجوي الاسرائيلي على احراج علي الطاهر -كفرتبنيت منذ يومين.

واقيمت للشهيد مراسم تكريمية في ساحة النبطية، حيث سجي الجثمان على منصة خاصة، وعزفت له الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة، ثم ادت ثلة من المجاهدين "قسم العهد والوفاء للدماء الزاكية".

بعده حمل النعش وقد لف براية "حزب الله" على الاكف، حيث جاب المشيعون شوارع النبطية على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

وشارك في التشييع شخصيات وفاعليات، علماء دين، ووفد من أهالي بلدة حاروف، ولدى وصول موكب التشييع الى باحة النادي الحسيني في النبطية، ام امام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان ليوارى في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.

ارنون

وفي بلدة ارنون، شيع "حزب الله" الشهيد باسم علي عساف، الذي استشهد ايضا في العدوان الجوي على احراج علي الطاهر

وبعد المراسم التكريمية واداء قسم الولاء من قبل ثلة من المجاهدين، جاب بعده النعش شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاق الدرب ومحاطاً بالقبضات الحسينية المقاومة، والنداء "لبيك يا نصر الله .. لبيكِ يا مقاومة ".

وعند جبانة البلدة، كانت الصلاة على الجثمان ليوارى الشهيد عساف في الثرى.