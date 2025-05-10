living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المقاومة شيّعت الشهيد علي شحرور في النبطية والشهيد باسم علي عسّاف في أرنون

10
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 شيع "حزب الله" واهالي مدينة النبطية الشهيد علي محمد شحرور، الذي استشهد في العدوان الجوي الاسرائيلي على احراج علي الطاهر -كفرتبنيت منذ يومين.

واقيمت للشهيد مراسم تكريمية في ساحة النبطية، حيث سجي الجثمان على منصة خاصة، وعزفت له الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة، ثم ادت ثلة من المجاهدين "قسم العهد والوفاء للدماء الزاكية".

بعده حمل النعش وقد لف براية "حزب الله" على الاكف، حيث جاب المشيعون شوارع النبطية على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

وشارك في التشييع شخصيات وفاعليات، علماء دين، ووفد من أهالي بلدة حاروف، ولدى وصول موكب التشييع الى باحة النادي الحسيني في النبطية، ام امام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان ليوارى في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.

ارنون

وفي بلدة ارنون، شيع "حزب الله" الشهيد باسم علي عساف، الذي استشهد ايضا في العدوان الجوي على احراج علي الطاهر

وبعد المراسم التكريمية واداء قسم الولاء من قبل ثلة من المجاهدين، جاب بعده النعش شوارع البلدة محمولاً على أكفّ رفاق الدرب ومحاطاً بالقبضات الحسينية المقاومة، والنداء "لبيك يا نصر الله .. لبيكِ يا مقاومة ".

وعند جبانة البلدة، كانت الصلاة على الجثمان ليوارى الشهيد عساف في الثرى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout